Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika… Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda transfer döneminin son anlarında kiralanan Portekizli sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon boyu gösterdiği istikrarlı performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti oldukça etkilemişti.
Bu sezon oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile girdiği Valentin Rosier yarışında galip çıkan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon kulübüyle bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz akşam İstanbul'a gelen Portekizli sağ bek, bu akşam 19.03 itibarıyla resmen açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın Valentin Rosier paylaşımı…
#ÇokSevdikBeAbi ✊🏻 @VRosier19 pic.twitter.com/NyPBInMdcR— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2021
"BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR"
Valentin Rosier'in ilk sözleri...
"Transfer zorlu süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."
Valentin Rosier'in bu sözleri, transfer sürecinde daha fazla para teklif ettiği söylenen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.