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Giriş Tarihi: 30.7.2021 19:03 Son Güncelleme: 30.7.2021 19:12

Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezon kiralanan ve Beşiktaş formasıyla yıldızlaşan Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaşan taraf siyah-beyazlı ekip oldu. Galatasaray ile girdiği transfer yarışında Portekizli oyuncunun ısrarla Beşiktaş’ta oynamayı istediğini söylemesi üzerine transferi bitirmek için avantaj elde eden Beşiktaş, sağ bek oyuncusunu resmen kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rosier, Beşiktaş’ın bonservisli oyuncusu oldu.

Son dakika… Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda transfer döneminin son anlarında kiralanan Portekizli sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon boyu gösterdiği istikrarlı performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti oldukça etkilemişti.

Bu sezon oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile girdiği Valentin Rosier yarışında galip çıkan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon kulübüyle bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz akşam İstanbul'a gelen Portekizli sağ bek, bu akşam 19.03 itibarıyla resmen açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın Valentin Rosier paylaşımı…

"BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR"

Valentin Rosier'in ilk sözleri...

"Transfer zorlu süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."

Valentin Rosier'in bu sözleri, transfer sürecinde daha fazla para teklif ettiği söylenen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

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Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı! Transfer resmen açıklandı...
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