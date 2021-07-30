Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı! Transfer resmen açıklandı...

İşte Beşiktaş'ın Valentin Rosier paylaşımı…

"BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR"

Valentin Rosier'in ilk sözleri...

"Transfer zorlu süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."

Valentin Rosier'in bu sözleri, transfer sürecinde daha fazla para teklif ettiği söylenen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.