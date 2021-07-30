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Giriş Tarihi: 30.7.2021 18:26 Son Güncelleme: 30.7.2021 18:34

Son dakika: Beşiktaş’a bir iyi bir kötü haber! Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Diego Godin

Son dakika: Beşiktaş’a bir iyi bir kötü haber! Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Diego Godin…

Son dakika haberi… Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılara bir iyi bir de kötü haber geldi. Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Diego Godin gibi yıldız isimleri transfer etmeye çalışan Beşiktaş’ta yaşanan sıcak gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig'i müzesine götüren Beşiktaş, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olarak yer alıyor.

Devler Ligi'nde kalıcı olabilecek bir kadro kurulmasını isteyen Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Avrupa devleri arasında yarışabilmeyi sağlayacak yeni transferler istedi.

Deneyimli hocanın sözleşme görüşmeleri sırasında da en çok dikkat çektiği ve üstünde durduğu Şampiyonlar Ligi kadrosu için Beşiktaş yönetiminin yoğun çabası sürüyor.

Şu ana kadar Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Valentin Rosier'i de İstanbul'a getirdi ve yakın zamanda resmi açıklamayı yapacak.

Transfer görüşmelerinde şu ana kadar 3 oyuncuya yoğunlaşan Beşiktaş, Diego Godin, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferlerini bitirmeyi umuyor. Ancak siyah-beyazlılara bu görüşmelerden bir iyi bir de kötü haber geldi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmelerini ve Ghezzal, Teixeira ve Godin de son detayları aktardı.

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları…

GODİN TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Beşiktaş, Diego Godin'e 4 milyon Euro ödemek istemiyor. Çıkılabilecek maksimum rakam, yıllık 2 milyon Euro. Henüz Godin transferi için olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek çok zor.

Sergen hoca, Godin olmasa bile Godin kadar tecrübeli ve bilinen bir stoper istiyor. Cagliari ile anlaşılırsa oyuncu tarafı kolay gibi görünüyor. Çünkü Diego Godin, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ancak benim edindiğim bilgi, Cagliari ile anlaşılamayacağı yönünde.

TEİXEİRA DA UMUT VAR

Alex Teixeira'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde herhangi bir takımla anlaşmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Oyuncunun BAE'den bir takımla anlaşmadan dönmesi Beşiktaş'ın umutlarını arttırdı.

Ancak Beşiktaş zaten verebileceği maksimum yıllık ücret olan 2.5 milyon Euro'yu önermişti. Bu neden Teixeira transferinde beklemeye geçildi.

Rachid Ghezzal'ın 5-6 gün içerisinde olumlu şekilde sonuçlanacağı söyleniyor. Leicester City tarafı, bonservis ücretinin belli bir bölümünü nakit almak istiyor. Pazarlıklar devam ediyor.

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Son dakika: Beşiktaş’a bir iyi bir kötü haber! Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Diego Godin…
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