Son dakika: Beşiktaş’a bir iyi bir kötü haber! Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Diego Godin…

Sergen hoca, Godin olmasa bile Godin kadar tecrübeli ve bilinen bir stoper istiyor. Cagliari ile anlaşılırsa oyuncu tarafı kolay gibi görünüyor. Çünkü Diego Godin, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ancak benim edindiğim bilgi, Cagliari ile anlaşılamayacağı yönünde.