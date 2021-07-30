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Giriş Tarihi: 30.7.2021 08:06 Son Güncelleme: 30.7.2021 08:19

Son dakika: Fenerbahçe ve Vitor Pereira için çarpıcı eleştiri! "Yeni düzen çok akıllıca deği"

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe ve Vitor Pereira için çarpıcı eleştiri! Yeni düzen çok akıllıca deği

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Sar-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ardından futbolcularına, "zaman harcamaya değil kazanmaya geldim" dedi. Ayrıca SABAH yazarı Gürcan Bilgiç, Pereira'nın oyun taktiğiyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk üç maçta Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni de 4-0 yenerken, ilk beraberliğini önceki akşam Hollanda ekibi PEC Zwolle'den 2-2'lik skorla aldı. Karşılaşma sonrası talebeleriyle toplantı yapan teknik direktör Vitor Pereira, hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlıklarını sürdürmeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı...

İLK 60 DAKİKA FENA DEĞİLDİK

"Ne olursa olsun rakibe geri dönüş imkânı tanımamalıydık. İlk 60 dakikalık görüntümüz fena değildi. Hepiniz, bu maçtaki gibi basit hataları yapmayacak tecrübeye sahipsiniz.

Ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil. Yeni sistemin oturması için zamana ihtiyacımız olduğu doğru. Saha içerisinde bireysellikten kaçının. Bunu yaparsanız geçiş sürecini daha çabuk atlatacağız."

HEPİNİZE İHTİYACIM VAR

"Oynadıkça hata oranımız azalacak. Her şeye rağmen seviyemiz iyi noktada. Bunu daha da yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bizi çok uzun bir sezon bekliyor. Hepinize ihtiyacım var. İşinize en iyi şekilde konsantre olmalısınız.

Futbolda oynayan oynamayan diye bir ayrım kesinlikle yok. Yoğun maç maratonunda kadrodaki herkes şans bulacak. Mühim olan bunu iyi değerlendirmek."

GREUTHER FÜRTH MAÇI 80 TL

Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında yarın Alman ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletlerinin 80 TL'den satışa sunulduğu duyuruldu. Maçı izlemek isteyen taraftarlar için 7 yaş ve üzeri Passolig Kart ve bilet zorunlu tutuluyor. 7 yaşının altındaki çocuklar ebeveynleri ile birlikte karşılaşmaya giriş yapabilecek.

GÜRCAN BİLGİÇ | 2 SORU 2 CEVAP

4 hazırlık maçının genelinde F.Bahçe'nin performansını değerlendirir misiniz?

"ÇOK AKILLICA DEĞİL"

Vitor Pereira sürekli oyuncu denedi. Bu nedenle sonuçlardan ve oyundan ziyade performanslar üzerine yorum yapma şansımız var. Stratejisi doğru mu değil mi ligin ilk haftasında anlayacağız ama sistem değiştiren bir takımda istikrarlı bir 11 ve yeni düzen denemek çok akıllıca değil.

Pereira geniş kadronun daraltılmasında yanlış kararlar vermemek adına sanırım tüm oyunculara şans tanımak istedi. Ama bu tavır çok riskli bir sistem olan 3'lü savunmanın oturmasında, saha parselizasyonunda, oyuncuların yeni görevlere uyum sağlamasında vakit kaybettirecek. Her şey bir yana 4 maç sonunda göze batan, umut vadeden, "Çok formda" diyebileceğimiz bir tane bile oyuncu çıkmadı.

Sizce yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takımın eksikleri neler?

Geçen seneden bu yana uç oyuncu sıkıntısı çekiyorlar. En çok pozisyona giren takım Fenerbahçe ama en çok kaçıran da onlar. Bunun arayışı sürüyordur. Hazırlık maçlarında gol dağılımına baktığımız zaman forvetler değil, orta sahalar daha çok skor yaptılar. Yeni formatta merkezden hücumu deniyorlar.

Bu da kapanmayı çok iyi beceren Süper Lig geleneğinde F.Bahçe için problem yaratacak. Yedikleri gollerin hemen hepsi kişisel hatalardan kaynaklandı. Sisteme eleştiri getirmek çok doğru değil. Ama üçlü savunma kanatları bir kişi ile kapatmak demek. Bunu da rakipler değerlendirecektir

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