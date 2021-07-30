Son dakika: Fenerbahçe ve Vitor Pereira için çarpıcı eleştiri! "Yeni düzen çok akıllıca deği"

GÜRCAN BİLGİÇ | 2 SORU 2 CEVAP

4 hazırlık maçının genelinde F.Bahçe'nin performansını değerlendirir misiniz?

"ÇOK AKILLICA DEĞİL"

Vitor Pereira sürekli oyuncu denedi. Bu nedenle sonuçlardan ve oyundan ziyade performanslar üzerine yorum yapma şansımız var. Stratejisi doğru mu değil mi ligin ilk haftasında anlayacağız ama sistem değiştiren bir takımda istikrarlı bir 11 ve yeni düzen denemek çok akıllıca değil.