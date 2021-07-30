Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira ile anlaştı! Josef de Souza'ya "Yakında" yanıtını verdi...

Son dakika... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier de mutlu sona ulaştıktan sonra Alex Teixeira'dan da iyi haber geldi. Yıldız futbolcunun transferi geçtiğimiz günlerde çıkmaza girmişti. Transfer görüşmeleri için Dubai'ye giden Teixeira, Birleşik Arap Emirlikleri'nde herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlayamadı.
Uzun süredir Alex Teixeira için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. A Spor'un son dakika haberine göre, Oyuncunun imza parası için ödeme planlarını görüşen siyah-beyazlılar, gelecek hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu.
Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
JOSEF DE SOUZA'YA "YAKINDA" YANITI!
Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın, Alex Teixeira ile yakın arkadaş olduğu biliniyordu. Josef de Souza, Teixeira'yı Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyordu.
Brezilyalı oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı "Beşiktaş'a gel" paylaşımına Alex Teixeira, "Yakında kardeşim" yanıtını verdi.
Son dakika: Beşiktaş'a Teixeira'dan iyi haber! Anlaşma sağlandı...