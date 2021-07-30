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Giriş Tarihi: 30.7.2021 22:18 Son Güncelleme: 30.7.2021 22:18

Son dakika: UEFA'dan flaş değişiklik! Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir...

AA
Son dakika: UEFA'dan flaş değişiklik! Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir...

PSV'ye elenmesinin ardından Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşti. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. UEFA'nın yeni kurallarına göre, Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turunda eşleşebilir.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, ilk rakibi PSV'yi geçemedi. Her iki maçta da mağlup olan sarı-kırmızılılar, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla 3. eleme turu maçı oynayacak olan Galatasaray, İskoç ekibini elemesi halinde play-off turuna kalacak.

Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turu için hak kazanan Fenerbahçe'nin, 2 Ağustos'ta çekilecek kura çekimi sonrasında rakibi belli olacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı ve aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği kaydedildi.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin İskoç temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

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Son dakika: UEFA'dan flaş değişiklik! Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir...
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