Türk futbolu tek yürek

Birçok ilimizde çıkan orman yangınlarının ardından tüm Türkiye gibi futbol kulüplerimiz ve oyuncular da elini taşın altına koydu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı TFF Orman Projesi'nden sonra Göztepe,yeni sezonda attıkları her gol için5 fidan bağışlayacağını açıkladı veGaziantep FK'dan da destek istedi. Bu kampanya iyice yayıldı ve tüm kulüplerimiz, ülkemizin yeşillendirilmesi için gol başına sayısı değişen fidanlar dikeceklerini duyurdu. Birçok futbolcu da geleceğimizin nefes alabilmesi için fidan bağışı yapıp birbirlerine mesaj yolladı ve yardımlar çığ gibi büyüdü.