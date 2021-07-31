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Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:49 Son Güncelleme: 31.7.2021 23:06

Adana’da Mario Balotelli coşkusu! İzdiham yarattı...

DHA
Adana’da Mario Balotelli coşkusu! İzdiham yarattı...

Adana Demirspor’un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana’ya geldi. Havalimanında Balotelli’yi karşılayan Adana Demirspor taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana'ya geldi. Havalimanına inen Balotelli'yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı.

Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli'nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı.

Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli'yi evine uğurladı.

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Adana’da Mario Balotelli coşkusu! İzdiham yarattı...
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