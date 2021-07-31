Amasyaspor 1968 FK''de Seyfettin Öztürk Dönemi Başladı

Amasyaspor 1968 FK kongresi Amasya Belediyesi Kültür merkezi salonunda yapıldı. Kongreye tek liste giren Seyfettin Öztürk delegelerin oylarını alarak Amasyaspor 1968 FK'nin yeni başkanı oldu.
Kongrede ilk önce divan kurulu seçildi divan kurulunda İbrahim Kurt' Osman Tok ve Musa Güneş yer aldılar.
Kongrede eski Başkan Ali İhsan Üzüm ve Amasya Amatör Spor kulüpler İl Başkanı Naci Öztürk delegelere biri teşekkür konuşması yaptılar daha sonra Amasyaspor 1968 FK Başkanı olan Seyfettin Öztürk delegelere konuştu.
Amasyaspor 1968 FK'nin Başkan ve yönetin kurulu basın mensupları fotoğraf çektirdi. Amasyaspor 1968 FK'nin yönetim kurulu listesi basın mensuplarına dağıtıldı.
AMASYASPOR 1968 FK YÖNETİM KURULU
Başkan Seyfettin Öztürk' Celil İnce' Mücahit Karabıyık' Musa Mısırlı' Osman Eken' Umut yolcu' İbrahim Karaman' Ahmet Kavaklıoğlu' Hüsamettin İşleyen
Yedekler: Murat Kırlangıç' İsa Köse' Davut Keleş' Cem Barış Başkol' Nihat Çelik' İrfan Selim Şahin' Aslan Bolat' Murat Gencer ve Ahmet Koçak
Denetleme: İbrahim Kurt' Kazım Özkaya' Musa Kaldırım
Denetleme yedek: Mete Yapal Mustafa Güney' Mehmet Tekin
Amasyaspor 1968 FK kısa zaman içerisinde yönetim görev dağılımı yapılacak.