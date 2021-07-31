Barcelona'nın Türk asıllı genç oyuncusu Yusuf Demir'in yıldızı parladı! İlk golünü attı...

Avuturya'da Rapid Wien altyapısında yetişen 18 yaşındaki Yusuf Demir, geçtiğimiz haftalarda satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu.
Türk asıllı genç yıldız, Barcelona'da oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Hazırlık maçlarında sahne alan Yusuf, ilk golünü de bugün oynanan Stuttgart maçında kaydetti.
Barcelona'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada, Antoine Griezmann'ın asistinde golle buluşan Yusuf Demir, beğeni topladı.
𝙒𝙃𝘼𝙏 𝘼 𝙋𝙇𝘼𝙔 !!— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2021
💥 @yusufdemir_10
𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+
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