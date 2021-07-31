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Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:21 Son Güncelleme: 31.7.2021 23:11

Barcelona'nın Türk asıllı genç oyuncusu Yusuf Demir'in yıldızı parladı! İlk golünü attı...

Barcelona'nın Türk asıllı genç oyuncusu Yusuf Demir'in yıldızı parladı! İlk golünü attı...

Avusturya doğumlu Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir, bu sezon Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralanmıştı. İspanya'da yetenekleriyle göz dolduran Yusuf Demir, Barcelona formasıyla ilk golünü hazırlık maçında kaydetti.

Avuturya'da Rapid Wien altyapısında yetişen 18 yaşındaki Yusuf Demir, geçtiğimiz haftalarda satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

Türk asıllı genç yıldız, Barcelona'da oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Hazırlık maçlarında sahne alan Yusuf, ilk golünü de bugün oynanan Stuttgart maçında kaydetti.

Barcelona'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada, Antoine Griezmann'ın asistinde golle buluşan Yusuf Demir, beğeni topladı.

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Barcelona'nın Türk asıllı genç oyuncusu Yusuf Demir'in yıldızı parladı! İlk golünü attı...
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