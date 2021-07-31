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Giriş Tarihi: 31.7.2021

‘Bazı anlar paradan değerlidir’

‘Bazı anlar paradan değerlidir’

Beşiktaş, Rosier’in transferini açıkladı. Yıldız futbolcu, “Kalbimin sesini dinledim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir” dedi

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier'in yeniden transfer olduğunu resmen açıkladı. 1 yıllık kiralama ve zorunlu satın almayla 4 yıllığına kadroya katılan Rosier için kulübü Sporting'e 300 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 24 yaşındaki Fransız sağ beke de 1 milyon 350 bin Euro maaş verilecek. Rosier, Beşiktaş'ın kendisi için hazırladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."
İmzanın ardından kartal pozu veren Rosier, idmanda takım arkadaşlarıyla buluştu. Özellikle N'Sakala, Fransız sağ bekle hasret giderdi.

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‘Bazı anlar paradan değerlidir’
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