Beşiktaş, Rosier’in transferini açıkladı. Yıldız futbolcu, “Kalbimin sesini dinledim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir” dedi
Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier'in yeniden transfer olduğunu resmen açıkladı. 1 yıllıkkiralama ve zorunlu satınalmayla 4 yıllığına kadroya katılan Rosier için kulübü Sporting'e300 bin Euro kiralama ücretive 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 24 yaşındaki Fransız sağ beke de 1 milyon 350 binEuro maaş verilecek. Rosier, Beşiktaş'ın kendisi için hazırladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yöndeilerlemenize engel olur. Bazende duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çoksevdik be abi."
İmzanın ardından kartal pozu veren Rosier, idmanda takım arkadaşlarıyla buluştu. Özellikle N'Sakala, Fransız sağ bekle hasret giderdi.