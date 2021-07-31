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Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:13 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:22

Beşiktaş 2. hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkıyor! (CANLI)

Beşiktaş 2. hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkıyor! CANLI

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, Süper Lig ekibi Kayserispor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak hazırlık maçının ilk 11'leri belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ve yeni transferleriyle hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

İkinci hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkacak olan Beşiktaş, saat 19.00'da sahne alacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

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Beşiktaş 2. hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkıyor! (CANLI)
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