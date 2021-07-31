Beşiktaş 2. hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkıyor! (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ve yeni transferleriyle hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
İkinci hazırlık maçına Kayserispor karşısında çıkacak olan Beşiktaş, saat 19.00'da sahne alacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim