Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçında Greuther Fürth ile kozlarını paylaşıyor. Seyircili oynanacak maçta taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi destekleyecek. Vitor Pereira, bu maçta as oyunculara forma şansı verdi.
VİTOR PEREİRA 3-5-2 İLE DEVAM EDİYOR!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, bu sezon 3-5-2 taktiğiyle devam edeceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Portekizli çalıştırıcı Fürth karşısında da 3-5-2 taktiğiyle takımını sahaya sürdü.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun
MESUT ÖZİL İLK 11'DE!
Bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mesut Özil, Zwolle karşılaşmasının ardından Fürth maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Lemos ve Caulker maç kadrosunda yer almıyor.