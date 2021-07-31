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Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:21 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:25

Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth karşısında! Mesut Özil ilk 11'de...

Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth karşısında! Mesut Özil ilk 11'de...

Fenerbahçe hazırlık maçında Alman temsilcisi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Vitor Pereira'nın ilk 11'i de belli oldu. Portekizli teknik adam Altay Bayındır, Tısserand, Szalai, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Mesut Özil, Pelkas ve Serdar Dursun'a ilk 11'de forma şansı verdi. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde takip edebilirsiniz.

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçında Greuther Fürth ile kozlarını paylaşıyor. Seyircili oynanacak maçta taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi destekleyecek. Vitor Pereira, bu maçta as oyunculara forma şansı verdi.

VİTOR PEREİRA 3-5-2 İLE DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, bu sezon 3-5-2 taktiğiyle devam edeceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Portekizli çalıştırıcı Fürth karşısında da 3-5-2 taktiğiyle takımını sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun

MESUT ÖZİL İLK 11'DE!

Bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mesut Özil, Zwolle karşılaşmasının ardından Fürth maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Lemos ve Caulker maç kadrosunda yer almıyor.

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Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth karşısında! Mesut Özil ilk 11'de...
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