Fenerbahçe'de gönderilmek istenen adamdı! Miha Zajc Vitor Pereira'dan tam not aldı...

Şu ana kadar toplamda 4 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, 5'inci hazırlık maçını ise Greuther Fürth karşısında oynuyor. 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Vitor Pereira ve öğrencileri, oynanan futbolla taraftara güven verdi.