Fenerbahçe'de gönderilmek istenen adamdı! Miha Zajc Vitor Pereira'dan tam not aldı...

Süper Lig'de son sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı. Büyük bir fırsatı tepen sarı-lacivertliler, yaşanan hayal kırıklığı sonucunda 2021/22 sezonuna yeni bir yapılanma ile girmeye karar verdi.
Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolunu ayırarak takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi. Takımın başına geçtikten sonra uyguladığı yeni idman yöntemleriyle dikkat çeken Pereira, 3-5-2 dizilişini takıma uygulatmaya başladı.
Fenerbahçe'de büyük bir değişikliğe giderek hazırlık maçları boyunca takımı 3-5-2 oyun sistemiyle oynatan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz sezon kurulan kadronun başarı sağlayabileceğini ve fazla takviye gerekmediğini de yönetime belirtti.
Şu ana kadar toplamda 4 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, 5'inci hazırlık maçını ise Greuther Fürth karşısında oynuyor. 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Vitor Pereira ve öğrencileri, oynanan futbolla taraftara güven verdi.
2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Miha Zajc, beklenen performansı verememiş ve bir sonraki sezonun başında yine İtalya'ya kiralanmıştı.
Genoa'ya 1 yıllığına kiralanan Sloven orta saha, kiralıktan geri döndükten sonra Vitor Pereira'nın yıldızı oldu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında yer alan Zajc, oyunuyla Pereira'yı oldukça etkiledi.
Hazırlık maçında sıklıkla Miha Zajc'a şans veren Pereira, oyuncudan beklediği performansı aldı. Hazırlık maçlarında 2 gol ve 1 asistle oynayan Miha Zajc, Pereira'dan tam not aldı.
Deneyimli teknik adamın, Miha Zajc için yönetime takımda kalmalı raporunu vermesi bekleniyor.