Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:08Son Güncelleme: 31.7.2021 14:19
Genç futbolcu Noah Gesser trafik kazasında ağabeyiyle birlikte hayatını kaybetti!
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Spor dünyasını sarsan olay Hollanda'da yaşandı. Ajax takımının altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Noah Gesser ve ağabeyi geçirdikleri trafik kazası sonrasında hayatlarını kaybettiler. Ajax, üzücü olayı resmi internet sitesinden duyurdu.
Ajax'ın 16 yaşındaki genç futbolcusu Noah Gesser, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Ajax kulübü, Noah'ın ağabeyinin de kazada öldüğünü açıkladı...
Hollanda'da maçlar başlamadan önce saygı duruşunda bulunulacak.