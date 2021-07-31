İlk tercih Tanganga

Luyindama’dan umudu kesen G.Saray, Tottenham’da rotasyon oyuncusu olan İngiliz stoperi hafta içinde bitirmeye çalışacak
Galatasaray'da PSV maçlarında şansını kötü kullanan Luyindama yerine yabancı stoper aranmaya başladı. Gelecek vadeden, sağ ayaklı ve hava toplarında etkili savunmacıları gündemine alan Aslan'ın listesinde ilk sırada Japhet Tanganga var. Tottenham'da rotasyon oyuncusuolan 22 yaşındaki savunmacıyıkiralamayı düşünen yönetim,İngiliz ekibine satın alma opsiyonuiçeren teklifini yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan Tanganga'nın sağlık durumu da araştırılıyor. Hızlı ve bire bir savunması güçlü olan Tanganga'nın Marcao'yu tamamlayacağına inanan sarı-kırmızılılar, bu transferi St. Johnstone ile oynanacak Avrupa Ligi maçına kadar bitirmeye çalışacak. Performansıyeterli görülmeyen Luyindamaise iyi bir teklif gelmesihalinde satılacak.
BERKAN: TÜRKİYE'NİN EN İYİSİNE GELDİM
Alanyaspor ile sürdürülen uzun pazarlıklar sonunda transfer edilen G.Saray'ın yeni orta sahası Berkan Kutlu, kulüp için elinden geleni yapacağını söyledi. 23 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimiçin çok mutluyum. Allah utandırmasın" dedi. Berkan, sarı-kırmızılı takımda 22 numarayı giyecek.
GALATASARAY'IN PLANI DİAGNE'NİN PARLAMASI
Yedi oyuncu transfer eden G.Saray, futbolcu göndermek için de kolları sıvadı. Listenin ilk iki sırasında Falcao ve Feghouli var ama yönetim, Diagne'den bonservis geliri bekliyor. İngiltere'de piyasası olan Diagne, Cagliari'nin de radarında. St. Johnstone eşleşmesinde oynatılacak Senegalli'nin piyasa yapması planlanıyor.