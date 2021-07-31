İşte Süper Lig’in ilk 3 haftası

Stadyumlarda yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak yeni sezonun ilk 3 haftasının maç programı açıklandı. 2021-22'nin startı, 13 Ağustos Cuma günü 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Ç.Rizespor karşılaşmasıyla verilecek
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in başlamasına günler kaldı. TFF, yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak 2021-22'nin ilk 3 haftasının programını açıkladı. Yeni sezon, son şampiyon Beşiktaş'ın Ç.Rizespor'u saat 20.30'da ağırlayacağı maçla başlayacak. İşte program: 1. HAFTA 14 Ağustos saat 19.15 Karagümrük- Gaziantep FK, 21.45 Altay-Kayseri, Hatay-Kasımpaşa. 15 Ağustos saat 19.15 Başakşehir- Alanya, 21.45 Antalya-Göztepe, Adana Demir-F.Bahçe. 16 Ağustos saat 19.15 Yeni Malatya-Trabzon, Sivas-Konya, 21.45 Giresun-Galatasaray. 2. HAFTA 20 Ağustos saat 20.30 Kayseri-A.Demir. 21 Ağustos saat 19.15 Kasımpaşa-Giresun, Rize- Karagümrük, 21.45 Gaziantep- Beşiktaş, Alanya-Altay. 22 Ağustos saat 19.15 Konya-Başakşehir, 21.45 F.Bahçe-Antalya, Göztepe- Yeni Malatya, 23 Ağustos saat 19.15 Trabzonspor-Sivas, 21.45 G.Saray-Hatay. 3. HAFTA 27 Ağustos saat 20.30 Antalya-Rize, Adana Demir-Konya, 28 Ağustos saat 19.15 Y.Malatya-Gaziantep, Başakşehir-Kayseri, 21.45 Beşiktaş-Karagümrük, Hatay- Alanya. 29 Ağustos saat 19.15 Kasımpaşa-Galatasaray, Sivas-Göztepe, 21.45 Giresun- Trabzon, Altay-F.Bahçe…