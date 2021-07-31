Morutan müjdesi

Rumen 10 numaranın kulübü FCSB’nin başkanı Becali, “Morutan’ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray” dedi. Transfer ateşi yandı
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Olimpiu Morutan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Rumen 10 numaranın formasını giydiği FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, flaş bir açıklama yaptı. Rumen kulübünün Avrupa Konferans Ligi 2.Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisiKaragandy'ye elenmesinin ardından Becali, "Avrupa'dan elenmemizin ardından Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray" dedi. İtalyan basını da Morutan'ın, G.Saray'la 2026'ya kadarprensip anlaşmasına vardığını ifade etti. Sarı-kırmızılıların sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu için 5 milyon Euro önerdiği bildirilirken, teknik direktör Fatih Terim de "Morutan çok iyi futbolcu, çok beğeniyorum.Top ayağındayken zevkverecek oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.