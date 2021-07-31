Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Morutan müjdesi
Giriş Tarihi: 31.7.2021

Morutan müjdesi

Morutan müjdesi

Rumen 10 numaranın kulübü FCSB’nin başkanı Becali, “Morutan’ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray” dedi. Transfer ateşi yandı

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Olimpiu Morutan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Rumen 10 numaranın formasını giydiği FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, flaş bir açıklama yaptı. Rumen kulübünün Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Karagandy'ye elenmesinin ardından Becali, "Avrupa'dan elenmemizin ardından Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray" dedi. İtalyan basını da Morutan'ın, G.Saray'la 2026'ya kadar prensip anlaşmasına vardığını ifade etti. Sarı-kırmızılıların sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu için 5 milyon Euro önerdiği bildirilirken, teknik direktör Fatih Terim de "Morutan çok iyi futbolcu, çok beğeniyorum. Top ayağındayken zevk verecek oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
İstanbul İETT ücret tarifesi 2021: Zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Güncel İstanbulkart, mavi kart ve metrobüs ücretleri
Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri: Manavgat'taki yangın söndü mü? İşte Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor
Son dakika: Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Andreas Pereira'dan Alex de Souza sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Morutan müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA