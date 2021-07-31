Son dakika: Beşiktaş’tan Diego Costa’ya rekor teklif! Dubai ve Serie A’dan güçlü rakipler…

Son dakika… Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.
Alex Teixeira transferinde oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızı önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Teixeira'nın yanı sıra Rachid Ghezzal transferini bitirmeye oldukça yakın olan siyah-beyazlılar, Valentin Rosier ile de yeniden anlaşma sağlamıştı
Biten ve bitmeye yakın transferlerle birlikte yıldız bir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Luuk de Jong transferinde aşama kaydettiği konuşuluyordu.
Ancak siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa için şartlar zorlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız golcünün maliyeti nedeniyle askıya alınan bu transferde yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Alfredo Pedulla adlı gazetecinin haberine göre, Beşiktaş, Diego Costa'dan henüz vazgeçmedi. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah-beyazlılar, yeni teklifini iletmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak yeni transferlerin yıllık ücretlerinde yüksek bedellere çıkılmayacağını her fırsatta ifade etmişti.
Bu doğrultuda Alex Teixeira ile 2.3 milyon Euro'ya anlaşan siyah-beyazlıların Diego Costa transferinde bütçeyi daha fazla genişletmesi bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan haberde, Diego Costa için 4 milyon Euro yıllık ücret ve başarı bonusları ilave edilen bir teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Costa için son kozunu oynuyor.
Golcü oyuncunun bu teklifi düşüneceği ifade edilirken, Dubai ve Serie A'dan da teklifler aldığı belirtildi.
Dubai'de yeni bir deneyim yaşamayı isteyebileceği söylenen Diego Costa'ya, Cagliari'nin de teklifi bulunuyor.