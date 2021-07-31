Son dakika: Kylian Mbappe’nin o sözleri gündem olmuştu! Genç yıldız PSG yönetimine kızgın…

Son dakika… Dünya futbolunun Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra en büyük yetenekleri arasında görülen Kylian Mbappe, Fransız basınının gündeminden düşmüyor.
Fransız ekibiyle 2022'de bitecek olan kontratını uzatmama kararı aldığını geçtiğimiz haftalarda açıklayan Mbappe için Real Madrid'in ciddi ilgisi bulunuyor.
Ancak PSG yönetimiyle arası git gide açılan genç oyuncu, Fransız basınında çıkan haberlere göre, PSG'ye oldukça kızgın.
Kontratını uzatmama kararı aldıktan sonra oyuncuyu ikna çabalarına girişen Paris Saint-Germain yöneticileri, henüz Mbappe ile anlaşma sağlayabilmiş değil.
Anlaşma sağlamanın ötesinde Mbappe'nin PSG'den daha fazla uzaklaşmasına neden olmuş olabilirler.
O RÖPORTAJ MBAPPE'Yİ KIZDIRDI
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre, Mbappe'nin Mayıs ayında kulüp dergisine verdiği röportajında, "En büyük hayalim PSG'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" dediği öğrenilmişti.
Mayıs ayında verilen bu röportajın Haziran ayında yayınlanması beklenirken, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Mbappe'nin kariyerine PSG'de devam etmeyeceği kararını aldıktan sonra yayınlanan röportaj, taraftarlarda ve dış basında kafaları karıştırdı.
Fransız basınında yer alan haberde, Mbappe'nin bu sözlerinin aylar sonra yayınlaması oyuncuyu oldukça sinirlendirirken, PSG'de kalmama kararını kesinleştirdiği söylendi.
Genç yıldızın geleceği merakla beklenirken, Real Madrid'in bu transferde oldukça ısrarcı olduğu ve bu sezon Mbappe'yi transfer etmek için elinden geleni yapacağı belirtildi.