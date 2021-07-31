SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılı takımda Radamel Falcao ve Christian Luyindama'nın üstü çizildi. Yönetim İngiltere ve Portekiz'de transfer döneminin 31 Ağustos'ta bitecek olmasını fırsata çevirmek istiyor. Öte yandan Galatasaray taraftarının transferini çok istediği Morutan'dan iyi haber geldi.
Aytaç, Alpaslan, Barış Alper, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer bitmedi. Yabancı stoper takviyesi için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Rumen hücum oyuncusu Morutan için de temaslarını sıklaştırdı.
Falcao ve Feghouli ile yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Luyindama ve Diagne'yi satarak limit açacak. Galatasaray'ın transfer döneminin sonuna doğru yapacağı hamleler de belli oldu: Gedson Fernandes&Halil Dervişoğlu.
Fatih Terim'in tekrar takımda görmek istediği iki oyuncu için şu ana kadar olumlu sonuç alınamadı. Benfica cephesi Gedson'u kadrosunda tutacağını açıklarken, Brentford'un da Halil'den 5 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var.
GALATASARAY EYLÜL AYINA KADAR BEKLEYECEK!
İki oyuncudan da vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, Eylül ayına kadar bekleyecek.
Yönetim, İngiltere ve Portekiz'de 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak. Türkiye'de 8 Eylül'e kadar zamanı olan Galatasaray, Gedson ve Halil için son anda yapacağı girişimlerden olumlu sonuç alacağını düşünüyor.
Daha yüksek kiralama bedelleri ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmelere bu kez satın alma opsiyonu da koyduracak.
SON DAKİKA: MORUTAN BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR! SÖZLEŞME DETAYLARI...
Morutan, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak! Rumen orta saha hafta içi İstanbul'a gelecek.
Galatasaray ile FCSB arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor. Morutan'ın kaçırdığı penaltıdan sonra Becali'nin transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.
3.5 MİLYON EURO TASARRUF!
Yaz transfer döneminde 8 oyuncusuna veda eden Galatasaray şu ana kadar 7 ismi kadrosuna kattı. Gelenlerin ve gidenlerin maaşları kıyaslandığında sarı-kırmızılı kulübün 1.3 milyon Euro karı söz konusu.
Ücretinde 1 milyon 75 bin Euro indirim yapan Muslera ve lisans çıkarılmayacak Omar Elabdellaoui'nin maliyeti de eklendiğinde 3.5 milyon Euro'nun üzerinde tasarruf söz konusu. TFF yeni sezonda Galatasaray'a 545 milyon TL limit koysa da Bankalar Birliği anlaşmasına göre A Takım bütçesi 480 milyon TL'ye çekilmek zorunda.
GİDENLER
Linnes 1.4 milyon Euro
Saracchi 1.350 milyon Euro
Etebo 1.2 milyon Euro
Onyekuru 650 bin Euro
Gedson 650 bin Euro
Donk 515 bin Euro
Şener 7 milyon TL
Halil 3 milyon TL
GELENLER
Van Aanholt 1.7 milyon Euro
Cicaldau 1.1 milyon Euro
Boey 450 bin Euro
Aytaç Kara 6 milyon TL
Berkan Kutlu 6 milyon TL
Alpaslan Öztürk 5 milyon TL
Barış Alper 5 milyon TL
Morutan'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyuncuya destek mesajları geldi. Rumen basınında çıkan haberlerde Mbappe'nin de EURO 2020'de penaltı kaçırdığı bunun futbolun içinde olduğu ifade edildi.