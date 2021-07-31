Vefa Küçük: Ben abone değilim, başkan adayları bana abone

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vefa Küçük, üyelerden Ali Ergun Vatan'ın kendisine yazdığı maildeki, "Yeter artık! Genel kurullara abone oldun. Hep sen mi yöneteceksin? Bırak aboneliği." şeklindeki ifadelerine fazlasıyla kırıldığını belirterek, "Ben abone değilim, başkan adayları bana abone." diye konuştu.

Olağan seçimli genel kurulu usul ve teamüllere uygun yönettiğine inandığını, bu konuda gelen eleştirileri de haksız bulduğunu vurgulayan Küçük, "109 imzalı, 250 lira aidat olmasını isteyenler bize önerisini iletti. Ben 250 lira ve 500 lira olan aidat önerileri için teamül yoklaması yaptım. 250 ve 500 teklifleri birbirlerine yakındı. Ali Koç başkan gündem maddesinde kürsüye geldi ve söz verirken; 'Ağanın eli tutulmaz başkan, ona göre teklifini yap.' dedim. '500 lira reddedilirse ne olur?' dedi, ben de 'Teklif kabul edilmemiş olur, 50 lira devam eder.' dedim. 500 lirayı söylerken, tribünler kavga etsin istemedim. Başkanın sorusu üzerine verdiğim cevabın faturası bana kesiliyor. 500 lira aidata kızanların, yönetime veya başkana değil de bana tepkisi var. 250 de 500 de teamül yoklamasında yakın çıktı. Son sözü başkan söyledi ve ben de onu oyladım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.