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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:14 Son Güncelleme: 1.8.2021 21:36

Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı! Ödem tespit edildi...

DHA
Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı! Ödem tespit edildi...

Beşiktaş KulübüWelinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı! Ödem tespit edildi...
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