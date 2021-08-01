Kanarya’dan geçit yok

Zajc ve Serdar Dursun (2) ile 3-0’ı yakalayan sarı-lacivertliler, kalesinde 2 gol gördü. Ama bu kez Zwolle maçındaki gibi sobelenmedi
Fenerbahçe, sezon öncesi 5. hazırlık maçında Bundesliga ekibi Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 4. dakikadaMiha Zajc ile öne geçti. 8 ve30'da Serdar Dursun farkı üçeçıkardı. Alman ekibi ise 34'te Barry ve 76'da Leveling ile skoru 3-2'ye getirdi. Teknik direktör Vitor Pereira, 2-0 öne geçtikten sonra sahadan 2-2 berabere ayrıldıkları Zwolle maçının aynı 11'ini sahaya sürdü.
ZANKA İLK KEZ ŞANS BULDU
Devre arasında Mesut ve Serdar yerlerini İrfan ve Valencia'ya bıraktı. 62. dakikadan sonra Mert Hakan, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Samatta, Caner Erkin ve Dirar şans buldu. Danimarkaile EURO 2020'de boy gösteren Zanka ise son 18 dakikada bu sezon ilk kez forma giydi. Caulker, Lemos, Sangare, Sinan, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler ise farklı taktik ve tercih sebepleriyle kadroda yer almadı.
GÖZE BATANLAR... PELKAS: Zwolle maçının ardından performansında yükseliş sürüyor. 62 dakika sahada kaldı ve iki asist yaptı. Pereira'nın vazgeçilmezi. SERDAR DURSUN: Son maçtaki performansı eleştirilmişti. Ancak bu karşılaşmada attığı 2 golün yanı sıra çok daha hareketli olmasıyla dikkat çekti. ALTAY: Yenilen iki gole rağmen yaptığı net kurtarışlar, bu sezon yine Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biri olacağını gösteriyor. MESUT: Bu kez skora katkı yapmayı başardı. Serdar'ın ikinci golünde asiste imza atan isimdi. 45'te yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
'DAHA IYI OLACAĞIM' Geçen sezon Bundesliga2 ekiplerinden Darmstadt98'de forma giyen ve golkralı olan Serdar Dursun,sarı-lacivertlilerle de ağlarısarsmaya devam ediyor.29 yaşındaki forvet, "Sistemeayak uydurmaya, hocanınbenden istediklerini yapmayaçalışıyorum. Pres yapıyorum.Takım arkadaşlarıma alışıyorumve gün geçtikçe daha iyioluyorum. İnşallah gollerimledaha iyi olacağım" dedi.
SON HAZIRLIK MAÇI DİNAMO KİEV İLE
Fenerbahçe son hazırlık maçını çarşamba 19:00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacak.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ Ses var, görüntü yok
Ligin menzili yaklaştı ama Fenerbahçe'nin ideal takımı üçlü düzene göre görevlendirmesi, şablon üstündeki setler ortada yok. Bir önceki maçın kendi içindeki problemlerinin aynen devam ettiği bir sonraki karşılaşmaydı dün akşamki. Pereira'nın vadettiği oyun ortada yok. Zayıf rakipler karşısında arayışların olması normal. Ancak teknik adamın "böyle istiyorum" dediği hiçbir şeyi göremiyoruz. Tempo yok. Sahada üç solak var ve yine akın yönü sol taraf. Goller belli kurgunun değil, oandaki oyuncu becerisi ve aklı üzerindengeldi. Yine kanat akınlarında defans sendeledi, pozisyonlar verdi, bu kez merkez ataklarda da sorun yaşadı. Kulübedeki oyuncular herkesin aklındaki 11 ama onlar şansı bulduklarında fark yaratmıyorlar. Çarşamba Kiev ile oynayacaklar. Hazırlık döneminin en sert takımı. Üçlü macerası için son kararın verilmesi gereken bir maç olmalı bu. Takım kendi içinde kaos yaşarken, rakibi çözüp, gollere kavuşamaz. Eğer bu görüntü üzerine, "Bana yenioyuncular lazım" önerisi gelirse bu görüntü üzerine, başka durumlar (!) da tartışmaya açılır