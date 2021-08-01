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Giriş Tarihi: 1.8.2021 09:22

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Samuel Kalu atağı

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Samuel Kalu atağı

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Osayi'den istediği verimi alamadı ve kanat bölgesine takviye istedi. Kanarya, geçen sezon da gündeme gelen Samuel Kalu için kolları sıvadı.

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı.

Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Takvim'de yer alan habere göre, sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.

2023 YILINDA SONA ERİYOR

Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

20 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Samuel Kalu atağı
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