Son dakika: Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Samuel Kalu atağı

Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Takvim'de yer alan habere göre, sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.