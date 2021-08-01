Son dakika: Lionel Messi’yi zor günler bekliyor! Flaş karar verildi çember daralıyor…

Son dakika… Dünya futbolunda büyük bir yere sahip olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, halen serbest oyuncu konumunda yer alıyor. 31 Haziran itibarıyla İspanyol devi Barcelona'da sona eren sözleşmesini uzatamayan Messi için zorlu günler yakında.
2020-2021 sezonunun ilk aylarında Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra ayrılacağı konuşulan Lionel Messi, Bartemou yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle kulüpten ayrılmak istiyordu.
Ancak İspanyol devinde değişen yönetimin ardından kulüp başkanı olan Joan Laporta, Messi ile oluşan soğuk rüzgarların sona ermesini sağladı.
Başkan Laporta ile iyi ilişkileri bulunan Lionel Messi, yeniden Barcelona'da kalmaya ikna oldu. Ancak bu kez Messi ve Barcelona'nın elini kolunu bağlayan farklı sebepler ortaya çıktı.
Barcelona'nın yaşadığı finansal kriz, Arjantinli yıldızın yüksek ücretlerini karşılamaya yetmiyor. Öte yandan LaLiga yönetimi, Barcelona'nın yüksek ücretli bir anlaşma yapmasına izin vermiyor.
Copa America'da Arjantin formasıyla şampiyonluk yaşayan Lionel Messi, ülkesiyle ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Arjantin'le gelen şampiyonluğun ardından uzun süreli bir tatile çıkan Messi, henüz İspanya'ya dönmüş değil.
ANTRENMANLARA ÇIKAMAYACAK
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, henüz Barcelona ile yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi, İspanyol ekibinin yeni sezon hazırlıklarına anlaşma yapamadan katılamayacak.
15 Ağustos'ta Real Sociedad karşısında yeni sezon başlayacak olan Barcelona'da, Lionel Messi için çember giderek daralıyor.
Sezonun ilk haftalarında takımını yalnız bırakma ihtimali bulunan Lionel Messi, bir yandan da bireysel çalışmalarına devam ediyor.
Barcelona yönetiminin bu denli bir çaresizlikle nasıl baş edeceği merak konusuyken, Lionel Messi'nin yeni sezonda neler yaşayacağı da belirsizliğini koruyor.