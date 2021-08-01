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Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:09 Son Güncelleme: 1.8.2021 12:18

Son dakika: Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Morutan-Galatasaray açıklaması

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Morutan-Galatasaray açıklaması

Son dakika haberi... Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Olimpiu Morutan ile ilgili hemen hemen her gün Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den yeni açıklama geliyor. Rumen başkan son olarak "Belirlediğim bedel ne 9.5 ne de 9.9 değil tam 10 milyon Euro. Fatih Terim, Morutan'ı seviyor ama transfer miktarına o karar vermiyor. Moruțan'ın "Yeni Hagi" olup olmayacağını bilmiyorum ama gelecek vaat eden bir oyuncu. Ona bu yüzden bu paralar teklif ediliyor" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu transfer eden Sarı-Kırmızılılar, Steaua Bükreş'in yıldızı Olimpiu Morutan'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Her gün yeni bir açıklamada bulunan Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, son olarak "Galatasaray, Moruțan ile ilgileniyor. Transfer yüzde 99.9 olarak bittiğinde açıklayacağım. Belirlediğim bedel ne 9.5 ne de 9.9 değil tam 10 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

"MORUTAN 'YENİ HAGI' OLUR MU BİLMİYORUM"
Digisport'a konuşan Becali sözlerini şöyle tamamladı:

"Fatih Terim, Morutan'ı seviyor ama transfer miktarına o karar vermiyor. Moruțan'ın "Yeni Hagi" olup olmayacağını bilmiyorum ama gelecek vaat eden bir oyuncu. Ona bu yüzden bu paralar teklif ediliyor."

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Son dakika: Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Morutan-Galatasaray açıklaması
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