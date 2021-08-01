"MORUTAN 'YENİ HAGI' OLUR MU BİLMİYORUM"

Digisport'a konuşan Becali sözlerini şöyle tamamladı:



"Fatih Terim, Morutan'ı seviyor ama transfer miktarına o karar vermiyor. Moruțan'ın "Yeni Hagi" olup olmayacağını bilmiyorum ama gelecek vaat eden bir oyuncu. Ona bu yüzden bu paralar teklif ediliyor."