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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Alım satımlarda zarardayız

Alım satımlarda zarardayız
Takımlarımız, oyuncu alım satımlarında ise an itibarıyla ekside bulunuyor. Şu ana kadar Süper Lig ekipleri, transferler için kasalarından 24.4 milyon Euro çıkarırken, sattıkları futbolculardan 8.8 milyon Euro gelir elde etti. Böylece takımlarımız, bu tabloda 15.6 milyon Euro eksiye düştü.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Rağbet görmeyenlere büyük para ödüyoruz
SENELERDIR yabancı transferi politikasında gelişmeler hep aleyhimize oluyor. Bilhassa büyük kulüplerimiz aralarında olan rekabeti de düşünerek transferde genç arayışları yetersiz kaldığından kariyer sahibi olan yaşlı oyuncular üzerine yoğunlaşıyor. Avrupa'da başka kulüplerin rağbet etmediği futbolculara yüklü meblağlar ödüyorlar. Sonrası ise malum… Bu futbolculardan bekledikleri performansın yarısını bile alamıyorlar. Ardından da onlardan kurtulabilmenin yollarını arıyorlar.

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Alım satımlarda zarardayız
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