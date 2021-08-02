Alım satımlarda zarardayız

Takımlarımız, oyuncu alım satımlarında ise an itibarıyla ekside bulunuyor. Şu ana kadar Süper Ligekipleri, transferler için kasalarından24.4 milyon Euro çıkarırken,sattıkları futbolculardan 8.8milyon Euro gelir elde etti. Böylece takımlarımız, bu tabloda 15.6 milyonEuro eksiye düştü.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Rağbet görmeyenlere büyük para ödüyoruz
SENELERDIR yabancı transferi politikasında gelişmeler hep aleyhimize oluyor. Bilhassa büyük kulüplerimiz aralarında olan rekabeti de düşünerek transferde genç arayışları yetersiz kaldığından kariyer sahibi olan yaşlı oyuncular üzerine yoğunlaşıyor. Avrupa'da başkakulüplerin rağbet etmediğifutbolculara yüklü meblağlarödüyorlar. Sonrası isemalum… Bu futbolculardan bekledikleri performansın yarısını bile alamıyorlar. Ardından da onlardan kurtulabilmenin yollarını arıyorlar.