Alım satımlarda zarardayız

Takımlarımız, oyuncu alım satımlarında ise an itibarıyla ekside bulunuyor.Böylece takımlarımız, bu tablodaSENELERDIR yabancı transferi politikasında gelişmeler hep aleyhimize oluyor. Bilhassa büyük kulüplerimiz aralarında olan rekabeti de düşünerek transferde genç arayışları yetersiz kaldığından kariyer sahibi olan yaşlı oyuncular üzerine yoğunlaşıyor.Bu futbolculardan bekledikleri performansın yarısını bile alamıyorlar. Ardından da onlardan kurtulabilmenin yollarını arıyorlar.