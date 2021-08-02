Bütün yollar Kartal’a çıkıyor!

32 yaşındaki tecrübeli forvet, Portekiz ekibine gitme ihtimali kalmayınca siyah-beyazlı kulüpten talep ettiği rakamı 3.5’tan 3 milyon Euro’ya düşürdü. Siyahbeyazlı takım ise 2.5 milyon Euro’da ısrarını sürdürüyor
Oynadığı hazırlık maçlarında gol bölgelerindeki etkisizliği fazlasıyla göze çarpan Beşiktaş, forvet transferinde Luuk de Jong ve Diego Costa'yı listesinin başında tutuyor. İki aydır pazarlık yapılan ancak rakamsal konularda henüz anlaşmaya varılamayan Costa, istediği rakamda indirime giderek siyah-beyazlı takıma doğru bir adım daha attı. Daha önce 3.5 milyon Eurotalep eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisiyleilgilenen Benfica'nın Yaremchuk'u alarakforvet transferini kapatması sonrasıistediği garanti parayı3 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Görüşmeler olumlu yönde sürerken, tarafların masadan anlaşarak kalkması bekleniyor. Özellikle Başkan AhmetNur Çebi'nin kadroda görmeyi çokistediği Diego Costa ile İtalyan ekibiCagliari ve Genoa da ilgileniyor. Ancak iki Çizme kulübünün önerdikleri rakamların 2.5 milyon Euro'nun çok altında olduğu belirtildi.