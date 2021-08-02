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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Bütün yollar Kartal’a çıkıyor!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bütün yollar Kartal’a çıkıyor!

32 yaşındaki tecrübeli forvet, Portekiz ekibine gitme ihtimali kalmayınca siyah-beyazlı kulüpten talep ettiği rakamı 3.5’tan 3 milyon Euro’ya düşürdü. Siyahbeyazlı takım ise 2.5 milyon Euro’da ısrarını sürdürüyor

Oynadığı hazırlık maçlarında gol bölgelerindeki etkisizliği fazlasıyla göze çarpan Beşiktaş, forvet transferinde Luuk de Jong ve Diego Costa'yı listesinin başında tutuyor. İki aydır pazarlık yapılan ancak rakamsal konularda henüz anlaşmaya varılamayan Costa, istediği rakamda indirime giderek siyah-beyazlı takıma doğru bir adım daha attı. Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Benfica'nın Yaremchuk'u alarak forvet transferini kapatması sonrası istediği garanti parayı 3 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Görüşmeler olumlu yönde sürerken, tarafların masadan anlaşarak kalkması bekleniyor. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa ile İtalyan ekibi Cagliari ve Genoa da ilgileniyor. Ancak iki Çizme kulübünün önerdikleri rakamların 2.5 milyon Euro'nun çok altında olduğu belirtildi.

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Bütün yollar Kartal’a çıkıyor!
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