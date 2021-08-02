Galatasaray ile Steaua Bükreş arasında Morutan satrancı

Olimpiu Morutan için Galatasaray ve kulübü Steaua Bükreş arasında bonservis pazarlıklarında adeta bir satranç oynanıyor... Önceki gün Morutan için Rumen basınına, "Galatasaray'la %99 anlaştık" diyen Steaua Başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.

CİMBOM ACELECİ DAVRANMIYOR

Becali'nin Morutan'ı satmayı kararlaştırmasını avantaja çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi ise bu transferde aceleci davranmayarak Rumen ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Morutan için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve 9 milyon Euro'ya düşen Becali'nin 6 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ

Steaua Bükreş'in Avrupa'dan elenmesi sonrası Morutan'ın gözden çıkarılması ve Rumen orta sahanın G.Saray'a gelmek istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor. Bu durumun farkında olan G.Saray Başkanı Burak Elmas, sabırlı davranarak istedikleri rakama bu transferin biteceğine inanıyor.

MORUTAN BASKI YAPIYOR

Galatasaray'da forma giymek isteyen Olimpiu Morutan'ın da kulübünden bu transfer için kolaylık istediği öğrenildi. Yıldız isim G.Saray'a gitmeyi iple çekiyor.