Giresunspor iddialı! "Süper Lig'de ses getireceğiz"

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladıklarını ve bir ay boyunca burada hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden İbrahim Önal, "Kampımız son derece olumlu geçti. Bundan sonra hazırlıklarımızı kendi tesislerimizde sürdüreceğiz" dedi.





1 Temmuz'da başlayıp, 31 Temmuz'da sona eren kampta yeni oyuncuların takıma uyum sağlamalarının zor olmadığını ve eskiler oyuncularla, yenilerin çabuk uyum sağladığını kaydeden Önal, bundan sonra takıma yeni katılacak oyuncuların da uyum sağlamakta sorun yaşamayacağını belirtti.