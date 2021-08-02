İhtiyarladık!

Türkiye, 30 yaş üstü transferde 20 büyük Avrupa Ligi içerisinde ilk sırada yer aldı. Ülkemiz, aynı zamanda Avrupa’nın en yaşlı beşinci ligi durumunda
Süper Lig takımları, transfer ettikleri futbolcularda deneyimli isimlere öncelik vermeye devam ediyor. 20 ekibimiz şu ana kadar 30 yaş üstü 22 oyuncuyu kadrosuna katarken, bu değer ile ligimiz 20 büyük Avrupa ligi içerisinde de ilk sıraya çıktı. Ligimizi30 yaş üstü 19transfer yapanYunanistan ve 15 futbolcu alanPolonya takip etti. Öte yandan takımlarımız 9 tane 30 yaşında oyuncuyu renklerine bağlarken, 23 yaş altı transfer sayısı ise 19olarak gerçekleşti.
27.6 İLE SAN MARİNO ZİRVEDE
Geniş kadrolarında çok sayıda altyapıdan oyuncu bulunduran ekiplerimiz, buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı beşinci ligi durumunda bulunuyor. Takımlarımız 26.4'lük yaş ortalamasıyla yeni sezona hazırlanıyor. Bu alanda sadece SanMarino (27.6), İspanya(27.3), Kazakistan (27.3)ve Malta (26.5) önümüzde yer alıyor.
Mehmet Topa 35
Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi CIES'in geçtiğimiz yıl açıkladığı raporlara göre de Süper Lig, sahaya sürülen ilk 11'lerin yaş ortalamasında Avrupa'nın en yaşlısı durumunda bulunuyordu.