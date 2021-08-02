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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 2.8.2021 10:01

Kayserispor Oscar Estupinan ile anlaştı!

İHA
Kayserispor Oscar Estupinan ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı. Estupinan, 2019-2020 sezonunda Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında 7, 5 Türkiye Kupası müsabakasında da yine 7 gol kaydetti.

Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Kayserispor, 24 yaşındaki forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı. Bu hafta içerisinde Kayseri'ye gelmesi beklenen Estupinan, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da resmi sözleşmeye imza atıp takıma katılacak.

Kolombiya'nın Once Callas, Portekiz'in Vitoria Guimares, Ekvator Ligi'nde Barcelona SC takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Türkiye'de de Denizlispor'da top koşturdu.

Estupinan, 2019-2020 sezonunda Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında 7, 5 Türkiye Kupası müsabakasında da yine 7 gol kaydetti.
Kolombiyalı, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimares'de oynamıştı.

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Kayserispor Oscar Estupinan ile anlaştı!
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