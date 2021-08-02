Mete’nin hayatı ders olarak okutulmalı

Mete Gazoz okçulukta altınmadalya alarak Türkiye'yebir ilki yaşattı. 22 yaşındakisporcu, çocukluğundan beribugünler için hazırlanıyor. Bubaşarının altyapısında yüzme,resim, piyano dersleri de var.Neler söylersiniz?Mete Gazoz'un olimpiyatlardaaldığı altın madalya gururumuzuokşadı. Mete'nin bu seviyeleregelişi, bireysel sporlaraders olarak okutulmalıdır.Mete Gazoz, büyük birözveri göstererek, adeta tırnaklarıylakazıyarak bu altın madalyayı aldı.Yüzme sporuyla vücudunu geliştirdi, satrançoynayarak zekasını genişletti, resimçizerek yaratıcılığını ortaya koydu. Piyanoçalarak da ruhunu dinlendirdi. Bunlarınsonucunda Mete, hedefe nasılodaklanacağını tespit etti. Yanibaşarısı kesinlikle tesadüfdeğil. Bu madalyanın altındaçok ciddi bir emek var.Bireysel sporlarla olimpiyatlarıhedefleyen sporcular,Mete Gazoz'un sporculuksürecini rol model olarakalmalıdır.
ERDOĞAN İLE TÜRK SPORU ÇAĞ ATLADI Eskiden olimpiyat deninceaklımıza sadece halterve güreş gelirdi. Şimdi farklıbranşlarda önemli başarılara imza atıyoruz.Müthiş tesisler yaptık, önemliorganizasyonlar düzenledik. Türkiyesporda çağ mı atlıyor?Türkiye'nin çok partili döneme geçtiğindenitibaren sporun her dalı ile CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan kadarilgilenen bir devlet adamı görmedim. RahmetliTurgut Özal, statların zeminlerininyeşermesi için büyük adımlar atmıştı.Hatta Naim Süleymanoğlu'nu getirip Türkiye'ninreklamını yapmıştı. CumhurbaşkanımızErdoğan sayesinde Türkiye'ninher yerinden tesis fışkırıyor.Bu modern tesislerin Avrupa'nın ve dünyanınhiçbir ülkesinde bu kadar fazla olduğunudüşünmüyorum. Özellikle her başarısonrası Erdoğan'ın sporcuları, teknik adamları,başkanları arayarak kutlaması büyükdeğer taşıyor. Sporun her dalında görevyapanları da başarıya heveslendiriyor.Türkiye'nin Erdoğan sayesinde sporun herdalında çağ atladığını düşünüyorum. Kulüpler,sporcular, devletin kendilerine sunduğuimkânların kıymetini iyi bilmeliler
EKONOMİK DESTEK YOKSA BAŞARI ZOR Voleybol Milli Takımımız,Tokyo'da çeyrek finale kaldı.Olimpiyatlarda yer almakbile başlı başına bir olay. Futboldaniye başarılı değiliz?Bayanlar voleybolda elde ettiğimiz başarınıntemelinde, özel sektörler tarafından desteklenmesivar. Futbol gibi birçok branştasporcu yetiştirmeye özen gösterenG.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporözellikle amatör gibi görünenbranşlara para aktarmakta zorlanıyor.Bu nedenle basketbolun, voleybolun,atletizmin, kürek, judo, boks gibi branşlarınkulüplerce değil kulüplerin belirleyeceğiözel sektörler tarafından desteklenmesigerekir. Kızlarımızın voleybolda eldeettiği başarılar, ekranlara milyonlarcainsanı topluyor. Herkes onların başarısıiçin dua ediyor, kızlar da terlerinin son damlasınakadar mücadele edip alkışı hak ediyorlar.Futbolda bir dönem Türk takımları daçok başarılıydı. Ancak Avrupa'nın ekonomikyapısıyla Türk takımlarının ekonomikyapısı arasında ciddi uçurumlaroluştu. Altyapı daha çok desteklenmeli,yetenekli oyuncular tıpkı Mete Gazoz gibikaliteli hocalar tarafından eğitilmelidir.
TFF VE KULÜPLER İLK KEZ BU KADAR YAKIN TFF Genel Kurulu'nda özellikleAli Koç ve ardındanBurak Elmas Türk futbolununçok kötü bir durumda olduğunusöyledi. Şimdi size şunu sormakistiyorum, futbol bu kadar kötüysebunun sorumlusu kulüp yöneticileri,başkanlar ve TFF değil mi? Enbasit örnek Galatasaray ile Avrupa'dabüyük hüsran yaşadık. Ne dersiniz?TFF, kulüpler, yöneticiler, başkanlar vehakemler aynı gemi içinde olmalarına rağmen'Biz' diye düşünüp hareket etmiyorlar.Herkes 'Ben' diyor. Bu anlayış,kaosu ve kavgayı körüklüyor. Son TFFkongresinde önemli adımlar atıldı. Kulüpleryeni yayın döneminde haklarını tamamenTFF'ye vermeyip pazarlık konusundakendileri masaya oturacaklar. TFF'yi degarantör olarak gösterecekler. Ayrıca Tahkim,Disiplin ve UÇK'nın seçimle iş başınagelecek olması, tartışmaları sonlandıracağıgibi adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır.Konuşmak, dertleşmek, samimiolmak sorunların çözümünü kolaylaştırır.TFF ve kulüplerin ilk kez bu kadarbirbirlerine yakınlaştığını gördüm. Dilerimbu, Türk futboluna başarı olarak yansır.
G.SARAY RİSK ALDI TRABZONSPOR FAVORİ Takımlarımız hazırlık maçlarınadevam ediyorlar.Galatasaray resmi maçlar daoynadı. Kısa bir değerlendirme yaparsakBeşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçeve Trabzonspor için neler söylersiniz?Galatasaray'ı, PSV maçlarında hiç beğenmedim.Futbolcular birbirlerine yabancıgibiydi. Ne bir oyun sistemi vardı nede pozisyon üretebildiler. Yeni transferlersonrası G.Saray ile ilgili çekeceğimizröntgen netleşecek. Ancak her başarısızdönem sonrası yepyeni bir kadroyaratmak risktir. Dilerim Burak Elmasdöneminde yapılan transferlerle FatihTerim, istikrarlı bir G.Saray kadrosu yaratır.Beşiktaş'ı hazır görmedim.Transferleri tamamlandıktan sonra rayınaoturur diye düşünüyorum. F.Bahçe'dePereira'nın geniş oyuncu grubu içindeistikrarlı bir kadro yaratmak içinarayış içinde olduğunu gözlemliyorum.Trabzonspor'u çok beğendim.Abdullah Hoca nokta transferler yaptı.Trabzonspor'un oynadığı maçlarda uyumlu,birbirini tamamlayan oyuncu grubu izledim.Bu havayla Trabzonspor, ligin engüçlü şampiyonluk adayı olur.