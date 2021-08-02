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Giriş Tarihi: 2.8.2021 18:37 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:39

Son dakika: Vitor Pereira transferini çok istiyor! Cedric Soares Fenerbahçe'ye yaklaşıyor...

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Son dakika: Vitor Pereira transferini çok istiyor! Cedric Soares Fenerbahçe'ye yaklaşıyor...

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe’de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferin şampiyonu olmuştu. Bu sezon ise tam tersine oldukça sessiz bir yaz transfer sezonu geçiren Fenerbahçe’de, Vitor Pereira’nın yönetimden istediği yıldız ismi İtalyanlar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda başladığı yeni sezon kampına İstanbul'da devam ediyor. Hazırlık maçlarında taraftarı memnun eden sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Şu ana kadar oynanan 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hazırlık maçlarında oynanan oyun, taraftarı memnun ederken henüz gerçekleşmeyen transferler ise tedirgin ediyor.

İlk olarak golcü ve sağ bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, taraftara transferlerin geleceğini ifade etti.

"SESSİZLİK SİZLERİ ÜRKÜTMESİN"

Ali Koç, "Şu andaki transfer sessizliği sizleri ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar. Hocamız ihtiyaç duyulan noktaları belirledi. 3 ya da 4. 3 kesin. Mümkünse 4. direkt 11'e katkı sağlayabilecek şekilde transfer istiyor." diye konuşmuştu.

Ali Koç'un bu açıklamaları sonrasında İtalyan basınında Vitor Pereira'nın yönetimden istediği Portekizli sağ bek oyuncusu manşetlerde yer aldı.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu Cedric Soares'in transferini yönetimden ısrarla isteyen Vitor Pereira, neden tercih ettiğini de belirtti.

HEM SAĞ HEM DE SOLDA OYNAYABİLİYOR

Portekizli teknik adam, Cedric Soares'in hem sağ hem de sol bekte oynayabilmesinden dolayı yıldız oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için adım atan Fenerbahçe, Arsenal kulübüyle görüşmelere başladı.

Sporting Lisbon altyapısından yetişen 29 yaşındaki bek oyuncusu, Inter, Southampton ve Arsenal formalarını giydi.

Geçtiğimiz yılı Southampton'da kiralık olarak geçiren Cedric Soares Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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Son dakika: Vitor Pereira transferini çok istiyor! Cedric Soares Fenerbahçe'ye yaklaşıyor...
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