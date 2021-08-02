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Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:41 Son Güncelleme: 2.8.2021 13:14

Son dakika! Schalke, Ozan Kabak’ı gözden çıkardı! Premier Lig ekibi onu istiyor...

Son dakika! Schalke, Ozan Kabak’ı gözden çıkardı! Premier Lig ekibi onu istiyor...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezonun ortasında Liverpool’da kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Bundesliga’da küme düşen kulübü Schalke’ye geri döndü. Maddi zorluklar yaşayan Schalke, Ozan Kabak’ı transfer edemeyince sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor. İşte Schalke’nin Ozan Kabak kararı…

Geçtiğimiz sezon yarısında Ozan Kabak'ı kiralayan Liverpool, oyuncunun 17 milyon sterlin değerindeki satın alma opsiyonuna karşı çıktı yollarını ayırdı. Liverpool formasıyla 13 maça çıkan Ozan Kabak yeniden kulübü Schalke'ye döndü. Liverpool, Ozan'ın yerine Konate'yi transfer etmeyi seçti.

Liverpool sonrası birçok kulüple adı anıldığı iddia edilen Ozan Kabak'ı hiçbir takım transfer etmek istemedi.

SCHALKE OZAN KABAK'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Bundesliga'nın önemli takımlarından olan Schalke, geçen sezon büyük bir şok yaşayarak küme düşmüştü. Maddi zorluklarla mücadele eden Schalke, Ozan Kabak'ın yüksek maaşı sebebiyle sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

"SCHALKE RADİKAL KARAR ALABİLİR"

Alman spor yorumcuları, Schalke'nin maddi zorlukları aşabilmesi için bazı radikal karar alabileceğini ifade etmişti.

OZAN'IN HAFTALIK ÜCRET TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e yılına kadar devam ediyor. Premier Lig'e gitmek isteyen Ozan Kabak'ın haftalık 80 bin sterlin talep ettiği ifade ediliyor.

LEİCESTER CİTY OZAN'I İSTEYEN EN CİDDİ KULÜP

Premier Lig ekibi Leicester City, Ozan Kabak'ı savunmaya ciddi bir şekilde düşünüyor. Leicester City'nin savunmasında bilindiği gibi Çağlar Söyüncü de bulunuyor.

SCHALKE OZAN KABAK'TAN BEKLEDİĞİ TRANSFER GELİRİNİ ELDE EDEMEDİ

Ozan Kabak'ı 12.8 milyon sterlin'e satmayı düşünen Schalke şimdi de oyuncudan hiçbir gelir elde edemeden bırakmak üzere. Leicester City, Crystal Palace, Newcastle United Ozan'la ilgilenen takımlar arasında…

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Son dakika! Schalke, Ozan Kabak’ı gözden çıkardı! Premier Lig ekibi onu istiyor...
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