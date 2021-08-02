UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi pek çok temsilcimizi ilgilendiriyor. Turnuvaya bu turdan dahil olacak Fenerbahçe'nin Galatasaray ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Galatasaray, ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi durumunda muhtemel rakibi belli olacak. Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un da rakiplerini elemeleri halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta? İşte detaylar;