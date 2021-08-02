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Giriş Tarihi: 2.8.2021 08:49

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katıldığı için bu turda herhangi bir eşleşmede yer almayacak. Diğer tarafta Fenerbahçe ise turnuvaya bu turdan dahil olacak. Konferans Ligi’nde iki temsilcimiz, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’un ise turu geçmeleri halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Galatasaray ’ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone’u geçmesi halinde muhtemel rakibi belirlenecek. Bu rakipler arasında Fenerbahçe’de bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta? İşte detaylar;

UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi pek çok temsilcimizi ilgilendiriyor. Turnuvaya bu turdan dahil olacak Fenerbahçe'nin Galatasaray ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Galatasaray, ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi durumunda muhtemel rakibi belli olacak. Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un da rakiplerini elemeleri halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta? İşte detaylar;

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe 'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray 'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

UEFA KONFERANS LİGİ SAAT KAÇTA?

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlenecek.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?
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