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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:01 Son Güncelleme: 3.8.2021 09:03

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası

Fenerbahçe'de ‘santrfor, stoper’ derken İngiltere’den sağ ve sol bek haberi geldi. Ada gazeteleri, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal’den Sead Kolasinac ve Cedric Soares’in peşinde olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de santrfor ve stoper transferleri için papatya falları açılırken İngiltere'den bir sağ bek, bir de sol bek ismi ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin defansın solu için Sead Kolasinac, sağ bek için ise Cedric Soares konusunda Arsenal ile temasta olduğu ileri sürüldü.

İngiltere kaynaklı haberlerde Kolasinac'ın bonservisiyle alınması için girişimde bulunulduğu kaydedildi. Soares'in ise 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR
Her iki oyuncunun da forma şansı bulamadığı için Londra ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle transferin kolaylaşacağı bildirildi. Kolasinac, geçen sezon sadece 1 Premier Lig maçında görev yaptı. 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, devre arasında kiralandığı Schalke ile 17 lig maçına çıktı.

29 yaşındaki Soares ise tüm sezon Arsenal'deydi fakat 10 lig maçında görev yapabildi. Portekizli sağ bek 1 sezon kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası
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