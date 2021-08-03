Fenerbahçe'den çifte transfer bombası

Fenerbahçe'de santrfor ve stoper transferleri için papatya falları açılırken İngiltere'den bir sağ bek, bir de sol bek ismi ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin defansın solu için Sead Kolasinac, sağ bek için ise Cedric Soares konusunda Arsenal ile temasta olduğu ileri sürüldü.

İngiltere kaynaklı haberlerde Kolasinac'ın bonservisiyle alınması için girişimde bulunulduğu kaydedildi. Soares'in ise 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR

Her iki oyuncunun da forma şansı bulamadığı için Londra ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle transferin kolaylaşacağı bildirildi. Kolasinac, geçen sezon sadece 1 Premier Lig maçında görev yaptı. 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, devre arasında kiralandığı Schalke ile 17 lig maçına çıktı.

29 yaşındaki Soares ise tüm sezon Arsenal'deydi fakat 10 lig maçında görev yapabildi. Portekizli sağ bek 1 sezon kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.