Futbolda yeşil kart olmalı

MHK Semineri’nde konuşan tecrübeli hoca, “Oyuncu itirazlarına izin verilmemeli. Keşke yeşil kart dediğimiz, futbolcuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak olsa” ifadelerini kullandı
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2021-22 sezonu yaz seminerinin resmi açılışı dün gerçekleştirildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlere cesur olmaları gerektiğini söyledi. Oyuncuların saha içinde itiraz ederek çok zaman geçirdiklerini belirten tecrübeli hoca, "Futbolun daha hızlı oynanması için oyun yönetiminde birtakım değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı oynayan takımlara hakemler izin veriyor. Topun dahaçok oyunda kalması ve hızlı oynanması içinhakemlere büyük iş düşüyor" dedi.
GEÇMİŞE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ
Oyuncu itirazlarına izin vermeyi doğru bulmadığını da ifade eden Güneş, "Keşke yeşil kart dediğimiz, oyuncuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak olsa. Çünküitirazla zaman kazanıyorlar. Sahaya çıkanfutbolcu futbol oynayacak, hakem maçıyönetecek. Bu herkesi keyiflendirir" diye konuştu. Türk futboluyla ilgili de açıklamalarda bulunan kurt hoca, "Son dönemde alınan kötü sonuçlar için Türk futbolunun bittiğinideğil, olumsuz olduğunusöyleyebiliriz.Türk futbolu geçmişine göre çok daha iyi bir durumda. Buradaki imkânlara göre daha iyi olmamız gerekiyor. Sürekliiyi giden bir takım, oyuncuyoktur, hakem de olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
VAR YOKMUŞ GİBİMAÇ YÖNETİN
AÇILIŞTA konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere inancının tam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zor şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da olduve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, yeni sezonda daha başarılı olacağınıza inanıyorum. EURO 2020'de hakem kararları ve VAR neredeyse hiç konuşulmadı. Sizin de VAR yokmuş gibi en iyi yönetimi göstermeniz gerekiyor."
TATLI: HAKEMLERİMİZE 'CESUR VE ADİL OLUN' DEDİK MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakemlerin maçlarda takım ayrımı yapılmaksızın görevlendirileceğini vurguladı. Seminer boyunca hakemlerin pozisyonları çalıştıklarını söyleyen Tatlı, "Onlardan adil, cesur ve eşit olmalarını istedik. Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır" şeklinde konuştu.
JAAP UİLENBERG'İN 9 MADDESİ
1- Mücadeleler 2- Ayağa basma 3- El ve kolların kural dışı şekilde kullanımı 4- Tutma 5- Elle oynama 6- Aldatma 7- İtiraz 8- Yerde kalan oyuncular 9- Ofsayt
SEMİNER 6 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
MHK Yaz Semineri resmi açılışı dün gerçekleşti. 31 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'a kadar devam edecek olan seminerin açılışına TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanları katıldı.