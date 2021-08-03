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Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:31 Son Güncelleme: 3.8.2021 21:32

Galatasaray'da Mustafa Cengiz disipline sevk edildi!

DHA
Galatasaray'da Mustafa Cengiz disipline sevk edildi!

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz ile eski yönetim kurulu üyelerinin disipline sevk edildiğini ifade etti.

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, GSTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sanver, kongre üyelerinin, mayıs ayında yapılması gereken ve iptal edilen olağan seçimli genel kurul ile ilgili disiplin kuruluna başvurduğunu dile getirdi.

Remzi Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplinkuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir" dedi.

ROSİER'E SERT TEPKİ

Remzi Sanver, Beşiktaşlı futbolcu Rosier'in Fatih Terim'le alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ilgili ise "Bir sporcunun sosyal medyada Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Fatih hocamız kendi öğrencilerinden, Galatasaray ise kendi sporcularından sorumludur. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübüne emanet ediyoruz" diye konuştu.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz disipline sevk edildi!
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