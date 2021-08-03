İyi bir forvet bizi uçurur!

Trabzonspor’un 54. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşan camianın önde gelenleri, bir golcü takviyesi ile bordo-mavili takımın çok daha güçleneceğini söyledi
Trabzonspor'un 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Alanı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon milletvekillerinin yanı sıra davetliler katıldı. Genel sekreter Ömer Sağrıoğlu yaptığı konuşmada, "Umuyorum kigayretlerimiz sonucundacamiamızaözlediğimizsevinçleri yaşatırız" ifadelerini kullandı.
TRANSFERLER ÇOK İYİ
Sağıroğlu'nun ardından kürsüye çıkan siyasi parti temsilcileri ve spor adamları, bir forvet takviyesi yapılması gerektiğini dile getirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Bu sene güzeltransferler yaptık. İyi debir santrfor alınırsa güzel gelişmelerolabilir" dedi.
"AĞRIM VAR" DEDİİDMANA ÇIKMADI
TRABZONSPOR'DAN ayrılması gündemde olan ve İtalyan kulübü Genoa ile görüşen Caleb Ekuban, ağrıları olduğunu belirterek son yapılan idmana çıkmadı. 27 yaşındaki forvetin, isminin Molde maçı kadrosuna eklenmesine rağmen ayrılma talebini yinelediği öğrenildi. Ganalı oyuncunun bu tavrı şaşkınlık yaratırken, Molde karşılaşmasına kadar olan antrenmanlara katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
MOLDE MAÇI A SPOR'DA
TRABZONSPOR'UN 5 Ağustos'ta sahasında Norveç ekibi Molde ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. TSİ 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Öte yandan bordo-mavililerin İstanbul kampında sakatlanan ve sağ arka adalesinde sorun yaşayan Fode Koita'nın ağrıları devam ediyor. Gineli futbolcu dünkü antrenmana da katılamadı. Sağlık heyeti, 30 yaşındaki forveti Molde maçına yetiştirmeye çalışıyor ancak Koita'nın oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.