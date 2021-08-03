Kapıyı gösterdi

"Ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerinden kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım nezaketimize karşılık verirler. Bu yönetim kurulu kararıdır. Hocamızın teknik kararları ayrı olabilir" "Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da... Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Halil için haber bekliyoruz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK yaz seminerinin açılış töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, merak edilen sorulara net yanıtlar verdi. Falcao ve Feghouli'yi yeni sezondakadroda düşünmediklerini belirten Elmas, "İkisiyle de oturup konuştum. Galatasaray'ınyeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretleriniödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerinden kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım nezaketimize karşılık verirler ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Bu yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz" dedi.
OYUNLARA GELMEYECEĞİZ
Elmas, ismi sürekli kendileriyle anılan Rumenoyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili şunlarısöyledi: "Cumartesi günü Fatih Hoca ile geçsaatlere kadar beraberdik. O bana sordu, bende ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benimde oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bizemesaj attılar. Morutan'la ilgili herhangi birresmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı,olmayacak da. Bazı menajerlerin oluşturmayaçalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununagelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyleve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz.Aracı kullanmıyoruz." Başkan, Halil Dervişoğlu'nunkulübüyle görüştüğünü, sonucubeklediklerini de sözlerine ekledi.
İŞTE FESİH BEDELİ
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Feghouli'yi takımdan göndermek için yönetim gözünü kararttı. 5 milyon Euro garanti para kazanan Falcao'ya sözleşmesini feshetmesi için 2 milyon Euro tazminat önerileceği, benzer teklifin zorluk çıkarması halinde 3 milyon 850 binEuro alan Feghouli'ye de yapılacağı öğrenildi.
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LEVENT TÜZEMEN Nezaketle olmaz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Feghouli ve Falcao'yu göndermek istiyor. Kulüp bulmaları konusunda iki futbolcu ile 'Nezaket içinde' bir konuşma yaptığını söylüyor. Bu iki oyuncu, Galatasaray'dan kazandıklarıparaları başka kulüpten kazanabilselerçoktan İstanbul'u terk ederlerdi. Falcao ve Feghouli'nin nezaket göstereceklerini düşünmüyorum. Sezonu Florya'datamamlamayı göze alıp, ceplerinede büyük bir paraya indirmeyihesaplayacaklardır. Galatasaray yönetimi, Feghouli ve Falcao'nun alacaklarının bir kısmını ödeyip ayrılmalarını da sağlayabilir.
BÜLENT TİMURLENK Saha ve kasa!
Biri 5, biri 4 milyon Euro kazanan oyunculardan profesyonel futbolda 'Nezaket'beklemek nedir bilmiyorum amakimse de kazandığı tazmin edildiğisürece istenilmediği yerde durmaz. 75 gündür 'Feghouli ile Falcao gidiyor' haberleri gölgesinde bu iki oyuncu ve arkadaşları idman yapıp, maçlara çıkıyor. Bu saatten sonra Galatasaray, iki oyuncununyerine kimleri, kaç paraya alacak?Ne kadar yıllık ücret verecek? Sonuçta 9 milyonluk yükümlülükten kurtulduğunda ne kadar kâr edecek ve yeni gelenler ne kadar katkı verecek? Hepsinin cevabını sahada ve kasada göreceğiz.
6 ATAN TAKIMLA DEVAM!
G.SARAY pazar günü U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Muslera-Boey, Luyindama, Marcao,Van Aanholt-Taylan, Berkan- Kerem, Cicaldau, Babel-Mohamed 11'iyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. St. Johnstone maçında listede adı olmayan Cicaldau'nun yerine Emre Kılınç 11'de forma giyecek. Mohamed-Diagne değişikliği de yaşanabilir.