Kapıyı gösterdi

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Giriş Tarihi: 3.8.2021

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MEHMET ÖZCAN
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"Ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerinden kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım nezaketimize karşılık verirler. Bu yönetim kurulu kararıdır. Hocamızın teknik kararları ayrı olabilir" "Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da... Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Halil için haber bekliyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK yaz seminerinin açılış töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, merak edilen sorulara net yanıtlar verdi. Falcao ve Feghouli'yi yeni sezonda kadroda düşünmediklerini belirten Elmas, "İkisiyle de oturup konuştum. Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerinden kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım nezaketimize karşılık verirler ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Bu yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz" dedi.

OYUNLARA GELMEYECEĞİZ
Elmas, ismi sürekli kendileriyle anılan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili şunları söyledi: "Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bize mesaj attılar. Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da. Bazı menajerlerin oluşturmaya çalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununa gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz." Başkan, Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle görüştüğünü, sonucu beklediklerini de sözlerine ekledi.

İŞTE FESİH BEDELİ
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Feghouli'yi takımdan göndermek için yönetim gözünü kararttı. 5 milyon Euro garanti para kazanan Falcao'ya sözleşmesini feshetmesi için 2 milyon Euro tazminat önerileceği, benzer teklifin zorluk çıkarması halinde 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli'ye de yapılacağı öğrenildi.

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LEVENT TÜZEMEN
Nezaketle olmaz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Feghouli ve Falcao'yu göndermek istiyor. Kulüp bulmaları konusunda iki futbolcu ile 'Nezaket içinde' bir konuşma yaptığını söylüyor. Bu iki oyuncu, Galatasaray'dan kazandıkları paraları başka kulüpten kazanabilseler çoktan İstanbul'u terk ederlerdi. Falcao ve Feghouli'nin nezaket göstereceklerini düşünmüyorum. Sezonu Florya'da tamamlamayı göze alıp, ceplerine de büyük bir paraya indirmeyi hesaplayacaklardır. Galatasaray yönetimi, Feghouli ve Falcao'nun alacaklarının bir kısmını ödeyip ayrılmalarını da sağlayabilir.

BÜLENT TİMURLENK
Saha ve kasa!
Biri 5, biri 4 milyon Euro kazanan oyunculardan profesyonel futbolda 'Nezaket' beklemek nedir bilmiyorum ama kimse de kazandığı tazmin edildiği sürece istenilmediği yerde durmaz. 75 gündür 'Feghouli ile Falcao gidiyor' haberleri gölgesinde bu iki oyuncu ve arkadaşları idman yapıp, maçlara çıkıyor. Bu saatten sonra Galatasaray, iki oyuncunun yerine kimleri, kaç paraya alacak? Ne kadar yıllık ücret verecek? Sonuçta 9 milyonluk yükümlülükten kurtulduğunda ne kadar kâr edecek ve yeni gelenler ne kadar katkı verecek? Hepsinin cevabını sahada ve kasada göreceğiz.

6 ATAN TAKIMLA DEVAM!
G.SARAY pazar günü U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Muslera-Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt-Taylan, Berkan- Kerem, Cicaldau, Babel- Mohamed 11'iyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. St. Johnstone maçında listede adı olmayan Cicaldau'nun yerine Emre Kılınç 11'de forma giyecek. Mohamed-Diagne değişikliği de yaşanabilir.

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