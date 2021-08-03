Kapıyı gösterdi

Giriş Tarihi: 3.8.2021

"Ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerinden kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım nezaketimize karşılık verirler. Bu yönetim kurulu kararıdır. Hocamızın teknik kararları ayrı olabilir" "Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da... Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Halil için haber bekliyoruz"