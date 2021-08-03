Messi'den Barcelona'ya 5 yıllık imza! İşte transferin perde arkası... 300 bin euro...

Sabah Spor - Dış Haber! Futbol dünyasının merakla beklediği soru cevabını buldu. Lionel Messi, Barcelona ile yeniden anlaştı. Arjantinli yıldız, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya 5 yıllık imza atacak. 34 yaşındaki futbolcunun Barça'da kalabilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
Geçen yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıklayarak futbol dünyasında bomba etkisi yaratan Lionel Messi, yönetimin izin vermemesi nedeniyle kulübe zarar vermemek adına takımda 1 yıl daha kalma kararı almıştı.
Barcelona'da yönetimin değişmesiyle sonuçlanan sürecin ardından Messi'nin Barcelona'da kalabileceği iddia edilmişti. Sözleşmesi sona eren ve uzun süredir serbest oyuncu statüsünde yer alan Arjantinli yıldıza birçok kulüpten teklifler geldi ancak Messi kararını verdi.
34 yaşındaki yıldız, maaşından büyük bir fedakarlık yaparak Barcelona'da kaldı. Katalon ekibiyle 5 yıllık anlaşmaya varan Messi'nin maaşında yaklaşık yüzde 50 indirim yaptığı iddia ediliyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre Messi, bir önceki kontratında kazandığı maaşa göre haftalık yaklaşık olarak 300 bin euro'dan vazgeçti.
Haberin detaylarında ise Barcelona'nın Messi'yi önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklayacağı yer aldı.
La Liga'nın harcama limitlerini aşan Barça'nın, yıldız isimler; Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Sergi Roberto'dan yüzdek 40 indirim talep edeceği belirtiliyor.
Öte yandan Memphis Depay, Sergio Aguero ve Eric Garcia'yı serbest transfer olarak kadrosuna katan İspanyol ekibi Emerson Royal için ise yaklaşık 9.5 milyon euro ödedi.
Barcelona'nın Antoine Griezmann ve Philippe Coutinho'yu ise satış listesine koyduğu yazılıyor.