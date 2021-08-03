Mesut Özil fotoğrafçılığa soyundu!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.