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Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 3.8.2021 14:46

Mesut Özil fotoğrafçılığa soyundu!

AA
Mesut Özil fotoğrafçılığa soyundu!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bu arada Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Mesut Özil, antrenmanın ardından fotoğraf makinesinin başına geçti. Mesut'un, takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin çektiği fotoğrafları kulüp tarafından servis edildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yarın hazırlık maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Mesut Özil, antrenmanın ardından fotoğraf makinesinin başına geçti. Mesut'un, takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin çektiği fotoğrafları kulüp tarafından servis edildi.

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Mesut Özil fotoğrafçılığa soyundu!
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