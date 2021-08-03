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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:40

Olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı

Olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde cimnastikte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde milli sporcular tarafından coşkuyla karşılandı.

Paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, sırtındaki Türk bayrağıyla koşarak kendisini bekleyen sporcuların arasına girdi. Milli sporcular birlikte Türkiye tezahüratı yaparak coşkuyla madalyanın sevincini yaşadılar.

Kendisini karşılayanlara kısa bir konuşma yapan Ferhat Arıcan, "Böyle güzel karşılama yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum tarihi bir madalya kazandık. Cimnastikteki ilk olimpiyat madalyamız, inşallah devamı gelecek. Türk spor tarihine geçtik. Türkiye zor günler geçiriyor yangınlardan dolayı. Bu madalya biraz olsun moral olduysa ne mutlu bana. İnşallah Türkiye yine en güzel günlerine dönecek. Madalya sadece benim değil tüm ekibin, tüm Türkiye'nin ve Team Türkiye'nin" ifadelerini kullandı.

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Olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde coşkuyla karşılandı
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