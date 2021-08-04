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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Aslan’dan Rosier’e büyük tepki

Aslan’dan Rosier’e büyük tepki
G.Saray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, çarpıcı açıklamalarda bulundu. GS TV'ye konuşan Sanver, Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idareci, "Bir sporcunun sosyal medyada Fatih Terim'i ifade ederek kullandığı terbiye dışı ifadeler var. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz" dedi. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un, Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini de aktaran Sanver, "Tüm branşlarda yapılacak transferlerin, Denetim Kurulu istemese dahi, onların uygunluk kontrolüne sunulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı

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Aslan’dan Rosier’e büyük tepki
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