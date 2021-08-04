Aslan’dan Rosier’e büyük tepki

G.Saray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, çarpıcı açıklamalarda bulundu. GS TV'ye konuşan Sanver, Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idareci, "Bir sporcunun sosyal medyada Fatih Terim'i ifade ederekkullandığı terbiye dışıifadeler var. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz" dedi. NEF Yönetim Kurulu BaşkanıErden Timur'un, BaşkanDanışmanı olarak görevlendirildiğini de aktaran Sanver, "Tüm branşlarda yapılacak transferlerin, Denetim Kurulu istemese dahi, onların uygunluk kontrolüne sunulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı