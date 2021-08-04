Fatih Terim'den Morutan ve transfer açıklamaları! "Bazı mevkilerin daha aciliyeti var"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye'deki yangınlara değinen ve bir an önce sonlanması için temennide bulunan Terim, "İnşallah yangın belasından en kısa sürede kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor gibi bir durum var. Hiç kimsenin tadı yok. İnşallah bunu en kısa sürede sonlandırırız ve bir daha yaşamayız" diye konuştu.

"UEFA OYNAMASI İÇİN LİSANS VERİYOR, TFF BUNU ONAYLAMIYOR"

Tahkim Kurulu'nun dün hem Galatasaray hem de Oğulcan Çağlayan'ın taleplerinin reddedilmesi üzerine verdiği kararı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bugün de başkan yardımcımızın açıklamalarını izledim. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verdi. Burada benim söyleyeceğim en önemli cümle, ben işin teknik kısmında kalmak istiyorum. Sonuç olarak benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA oynaması için lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ama Oğulcan, Avrupa'da oynamıyor. Sonuç olarak bu konuyu biz Tahir Kıran başkan ile çözeriz. Oradan yana bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor. Uluslararası oynadığımız bir maçta UEFA izin verirken sizin federasyonunuz izin vermiyor. Bu da beni üzüyor. Sezon başı açtığımız beyaz sayfada, ben kendi alanımda kalmak istiyorum. Bu konularda uzman olan arkadaşlarımız zaten gerekli şekilde konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"BERKAN SADECE FİZİK OLARAK DEĞİL MENTAL OLARAK DA O KADAR HAZIR Kİ"

Yeni transfer Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve yarın sahada olacağını söyleyen Terim, "Çok mutlu oldum, o kadar da güzel anlattı ki. Çok da hoşuma gitti, cevapları ve bakış açısı. Kendine güvenini zaten biliyoruz. Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik. Berkan da bunun örneklerinden birisi. Yarın da oynatacağım kendisini. O kadar hazır ki, sadece fizik olarak değil mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu tip oyuncularını çoğaltacağını görebilirsiniz" şeklinde konuştu.