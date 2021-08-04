Yeni sezon için geri sayım sürerken, Fenerbahçe de hazırlık maçlarına devame diyor. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Fenerbahçe bu akşam karşılaşacak. Maçı canlı yayın ile televizyondan takip edecek olanlar, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat ve yayın kanalı hakkında merak edilen bilgiler...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, hazırlık mücadelesi kapsamında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.