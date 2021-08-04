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Giriş Tarihi: 4.8.2021 18:49 Son Güncelleme: 4.8.2021 18:53

Fenerbahçe, son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! (CANLI)

Fenerbahçe, son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! CANLI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 5 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, 6'ıncı sonuncu hazırlık maçına yine İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı için haberimizi takip edebilirsiniz. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'i de belli olmuş durumda.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Vitor Pereira ve öğrencileri, yeni sezon öncesinde 6'ıncı hazırlık maçına saat 19.00'da Dinamo Kiev karşısında çıktı.

Oynanan ilk 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarını memnun eden bir oyun sergilemişti. TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 DİNAMO KİEV

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: "Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia."

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Fenerbahçe, son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! (CANLI)
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