Fenerbahçe, son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! (CANLI)

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Vitor Pereira ve öğrencileri, yeni sezon öncesinde 6'ıncı hazırlık maçına saat 19.00'da Dinamo Kiev karşısında çıktı.
Oynanan ilk 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarını memnun eden bir oyun sergilemişti. TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI | FENERBAHÇE 0-0 DİNAMO KİEV
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: "Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia."