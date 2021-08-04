Fenerbahçe’ye 19’luk sol bek! Çağtay Kurukalıp transferi bitti...

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir süreç geçirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bugün gelen son dakika haberine göre, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.