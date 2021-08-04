Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Çağtay Kurukalıp transferi bitti...
Giriş Tarihi: 4.8.2021 17:15 Son Güncelleme: 4.8.2021 17:24

Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Çağtay Kurukalıp transferi bitti...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’ye 19’luk sol bek! Çağtay Kurukalıp transferi bitti...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, bugün yapılan açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferi tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir süreç geçirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bugün gelen son dakika haberine göre, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.

Transfer sürecinde hız kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağladı.

Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının ardından genç sol bek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Kasımpaşa alt yapısından yetişen genç sol bekin sözleşmesi bu sezon sona ermişti. Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, yerli rotasyonu içerisinde Çağtay Kurukalıp ile devam etmek istiyor.

Süper Lig'de henüz hiç maça çıkmayan genç oyuncu, Türkiye Kupası, U21 ve U19 takımlarında forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Altın alım satımı yapanlar dikkat! Yeni sistem duyuruldu
SON DAKİKA | Bakan Muş'tan 'yangın fırsatçıları' açıklaması! İnceleme başlatıldı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş Ağustos sonu görüşü
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden son dakika haberi: Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, vahşi cinayeti anlattı
MasterChef ana kadroya kim girdi? Dün akşam MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi
Yangınlardan son dakika | Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! Bölgede yoğun güvenlik önlemi...
Son dakika: Olimpiyatlarda Filenin Sultanları gözyaşlarıyla veda etti! Tokyo 2020'de karar setinde yıkıldık...
Son dakika: Dünya devi 6 yıldızıyla yollarını ayırıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu o isim…
Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas kararı! Vitor Pereira'nın isteği...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Çağtay Kurukalıp transferi bitti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA