Galatasaray Avrupa'da 291. randevuda! Johnstone ilk kez rakip

EKSİKLER

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.





ST. JOHNSTONE HAKKINDA BİLGİLER

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.